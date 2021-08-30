2021/08/30 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمن وجهة النظر التاريخية والأخلاقية : لا يوجد سلام عادل، لا عدالة في التسوية بين مشروع استعماري استيطاني إحلالي قاهر، وبين حق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية من وجهة النظر السياسية نحن نسعى ونناضل من أجل السلام المنسجم مع الشرعية الدولية والذي يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية.ثمة تحولات ملحوظة في المجتع الإسرائيلي تجعل خيار السلام أصعب مما كان عليه الحال قبل ربع قرن: هذا ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن الوصول إلى سلام عادل؟ - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن الوصول إلى سلام عادل؟ - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).