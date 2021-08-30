التقاعد تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي الجيش السابق

2021/08/30 | 01:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت هيئة التقاعد الوطنية ، عن صرف مبالغ مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي الجيش السابق ، كما دعت من لم يتسلم استحقاقه من المكافأة الى مراجعتها لغرض صرفها وفق القانون .واجابت هيئة التقاعد الوطنية ، على طلب رسمي من لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، بشأن الاجازات المتراكمة ، بانه " تمت جدولة صرفها بحسب ورود التمويل المالي من قبل وزارة المالية المخصص لهذا الغرض " ./انتهى5

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