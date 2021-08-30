مسلحون مجهولون يهاجمون مكتب مقرر لجنة النزاهة النيابيـة

2021/08/30 | 01:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تعرض مكتب مقرر لجنة النزاهة النيابية ، النائب عبد الامير المياحي ، الى اعتداء من مسلحين مجهولين .وذكرت اللجنة النيابية ، ان " مكتب مقرر اللجنة النائب عبدالامير المياحي ، الواقع في منطقة ابو صخير شمالي محافظة البصرة ، تعرض مساء امس الاحد ، الى اعتداء من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون مركبـة ، وتم التصدي لهم من قبل حراس المكتب "./انتهى5

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