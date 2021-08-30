رباعية لميلان وروما بالدوري الإيطالي.. وتامي ونابولي في المرصاد

2021/08/30 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح المهاجمان الفرنسي أوليفيه جيرو والانكليزي تامي إبراهام رصيديهما مع فريقيهما الجديدين ميلان وروما، مع فوز الأوّل على ضيفه كالياري 4-1 والثاني على مضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة، فيما واصل نابولي بدايته القوية بفوزه على مضيفه جنوى 2-1 الأحد، في ختام منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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