يوسف ذنون ..شيخ الخطّاطين ابداع عراقي بنكهة عالمية

2021/08/30 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رافع السراج صحفي- محام ان من اهم مايواجه كاتب المقالة حين يروم الحديث عن شخصية موسوعية كبيرة كالاستاذ الدكتور يوسف ذنون والذي يعد اسطورة كانت تمشي على الارض يوما ما وبكل ابداعه وتميزه واسلوبه وبجميع مفردات حياته التي هي من الالف الى الياء كان ايقاعها الابداع والرقي الفكري وبلوغ اجمل معاني النجاح وبكل ما تحمله […]

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