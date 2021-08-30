2021/08/30 | 02:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..رياح إعصار "إيدا" تحطم كل شيء بطريقها في أمريكا

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