الجزائر تعتقل مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية التونسية

2021/08/30 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الجزائرية، الأحد، قطب الإعلام التونسي والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، بعد دخوله الجزائر سرا وبشكل غير قانوني، وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسية.

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