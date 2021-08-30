مصرع شاب بسبب الأعاصير في المكسيك

2021/08/30 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس ولاية خاليسكو المكسيكية إنريكي ألفارو أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شاب اختفى بعد الإعصار.وكتب ألفارو على "تويتر": "تم العثور على الشاب ميتا الذي قتل إثر انهيار جزئي لفندق".وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى مقتل 8 أشخاص بإعصار غريس في المكسيك.المصدر: RT

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