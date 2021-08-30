أصداء عربية ودولية حول مؤتمر بغداد

2021/08/30 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة مخرجات قمة بغداد الإقليمية، والتي جمعت قادة وزعماء المنطقة، الذين أكدوا دعمهم لأمن واستقرار العراق والانتخابات القادمة.

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