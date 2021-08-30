"الطاقة الذرية": كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعلها النووي

2021/08/30 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير سنوي، إن كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل نووي يعتقد أنه لإنتاج "البلوتونيوم" من اجل صنع أسلحة نووية.

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