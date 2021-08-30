بطولة إسبانيا.. هدف ينقذ أتلتيكو وبرشلونة يعود إلى انتصاراته

2021/08/30 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ هدف عكسي في الدقائق القاتلة في شباك فياريال مضيفه حامل اللقب أتلتيكو مدريد، من هزيمته الأولى ليخرج متعادلا 2-2، فيما قاد الوافد الجديد المهاجم الهولندي ممفيس ديباي فريقه برشلونة للفوز على ضيفه خيتافي الأحد، في أبرز مباريات ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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