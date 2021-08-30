"استبدلت خطأ بعد الولادة".. تعويض لسعودية اكتشفت حقيقة عائلتها "الثرية"

2021/08/30 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "الوطن" السعودية عن إصدار حكم بتعويض فتاة بمليوني ريال، على قضائها 35 عاما بين أسرة تم تسليمها لها عند ولادتها من قبل المستشفى بالخطأ، بعد إصدار حكم سابق بتعويض المستبدلة بها بمبلغ 1.7 مليون ريال.

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