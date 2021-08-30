"أثارت الخوف والقلق".. صحيفة: جامعة صينية توثق معلومات الطلاب المثليين

2021/08/30 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار طلب جامعة شنغهاي، من كلياتها إعداد قوائم بطلابها المثليين ومواقفهم السياسية، قلقا بين الشباب الصينيين، بعد حملة قمع استهدفت المجتمعات النسوية خاصة النشطاء منهم، بحسب صحيفة "الغادريان".

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