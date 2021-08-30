"دون معرفة أهدافها".. أنباء عن "صواريخ تُحلّق فوق كابل

2021/08/30 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة فرانس برس، بسماع مراسليها، أصوات صواريخ عدّة تُحلّق فوق العاصمة الأفغانيّة صباح الاثنين، غداة إعلان الولايات المتحدة أنّها شنّت ضربة بطائرة مسيّرة، الأحد، استهدفت آليّة مفخّخة في كابول.

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