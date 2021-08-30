تداول فيديو تصريح رئيس استخبارات السعودية الأسبق عمّا فاجأه بأحداث أفغانستان

2021/08/30 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في المملكة العربية السعودية حول التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان.

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