في الذكرى 51 لتأسيس المنظمة الماركسية اللينينية المغربية -إلى الأمام- - الأماميون الثوريون

2021/08/30 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الأماميون_الثوريون شباب كله طموح في التغيير الثوري، شارك بحماس في تأسيس المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إلى الأمام" في 30 غشت 1970، بعد فشل توحيد الماركسيين اللينينيين المغاربة في منظمة واحد، وكان هاجسهم الأول بناء الحزب الماركسي ـ اللينيني المغربي، ودافعهم مواجهة تحريفية الحزب الشيوعي السوفييتي وامتداداته في الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية، ومنطلقهم معانقة توجهات الحزب الشيوعي الصيني.



كانت مرحلة السبع ......





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