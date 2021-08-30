قصص وحواديت من العالم القديم (10) - محمد زكريا توفيق

2021/08/30 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق بيلوبيداس، إيبامينونداس: حينما كانت روما فريسة للأعداء الأجانب، وتكافح بشجاعة لاستعادة حريتها، كانت اليونان أيضا مسرحا للحرب والقلاقل.



فقد حقق أجيسيلاوس، ملك اسبرطة، انتصارا كبيرا على الأثينيين.الأثينيون، بمساعدة مالية من بلاد فارس، نجحوا بعض الشيء في المقاومة.



كانت جميع الدول الصغيرة في اليونان متحاربة مع بعضها، مثل الدول العربية حاليا.



تضعف بعضها البعض.



القوة العظمى لبلاد ......





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