تمجيد الدّكتاتورية - نادية خلوف

2021/08/30 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أتساءل : لماذا نمجّد الدّكتاتور ؟ أجيبني : لأنه جزء منّي ، لم أعرف غيره، تعوّدت عليه فأصبح عالمي، حوّلت صورته إلى صورة وطن لا أعرفه ، فغنيت أغنيات حماسية للوطن ، في الحقيقة كانت مخصّصة لإرضاء الدّكتاتور، وفيما بعد اقتنعت أنه هو الوطن، وبعده سوف يفنى الوطن.حتى اليوم لا زال الدّكتاتور ، لكن الوطن رحل .



أعدُّ الدكتاتوريين الذين أخضع لهم فلا تتسّع القائمة، و أكبر الدكتاتوريين الذين كنت أمقته هو: ......





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