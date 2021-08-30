تمجيد الدّكتاتورية - نادية خلوف

#نادية_خلوف أتساءل : لماذا نمجّد الدّكتاتور ؟ أجيبني : لأنه جزء منّي ، لم أعرف غيره، تعوّدت عليه فأصبح عالمي، حوّلت صورته إلى صورة وطن لا أعرفه ، فغنيت أغنيات حماسية للوطن ، في الحقيقة كانت مخصّصة لإرضاء الدّكتاتور، وفيما بعد اقتنعت أنه هو الوطن، وبعده سوف يفنى الوطن.حتى اليوم لا زال الدّكتاتور ، لكن الوطن رحل .
أعدُّ الدكتاتوريين الذين أخضع لهم فلا تتسّع القائمة، و أكبر الدكتاتوريين الذين كنت أمقته هو: ......
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