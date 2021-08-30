مسؤول أمريكي لـCNN: إطلاق 5 صواريخ على مطار كابول

2021/08/30 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي إن 5 صواريخ أطلقت صوب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، كابول، الاثنين بالتوقيت المحلي بالبلاد.

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