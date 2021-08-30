2021/08/30 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مسؤول أمريكي إن 5 صواريخ أطلقت صوب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، كابول، الاثنين بالتوقيت المحلي بالبلاد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمريكي لـCNN: إطلاق 5 صواريخ على مطار كابول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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