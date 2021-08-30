مسقط رأس هدية إسبانيا الفنية للعالم.. هكذا يبدو متحف بابلو بيكاسو في مدينة مالقة

2021/08/30 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة مالقة هي مدينة صغيرة تقع في منطقة كوستا ديل سول الإسبانية، لكن المدينة تحمل تمييزًا خاصًا بين عشاق الفن: فهي مسقط رأس هدية إسبانيا الفنية للعالم، بابلو بيكاسو.يمكنك زيارة متحف بابلو بيكاسو في مالقة وإلقاء نظرة على أعمال أحد أعظم الفنانين الذين ولدوا في إسبانيا

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