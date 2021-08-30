2021/08/30 | 08:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على الدور الكبير الذي لعبته النساء في الجيش الأميركي في ساحات المعارك الخارجية رغم حصر الأدوار القتالية رسميا على الرجال، قبل رفع هذا الحظر قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهام فريدة..



العسكريات الأميركيات ينافسن الرجال بساحات المعارك في العراق المركز الخبري الوطني.

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