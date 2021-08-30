2021/08/30 | 08:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم الإثنين، موعد اعلان نتائج امتحانات مرحلة الثالث المتوسط، عازية تأخر اعلانها الى الاعداد الكبيرة للطلبة الذين أدوا امتحانات الدور الاول.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط المركز الخبري الوطني.

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