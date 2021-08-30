صواريخ تُحلّق فوق كابل ومنظومة دفاع أميركية تعترضها

2021/08/30 | 08:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أفادت وكالة فرانس برس، بسماع مراسليها، أصوات صواريخ عدّة تُحلّق فوق العاصمة الأفغانيّة، صباح اليوم الاثنين، غداة إعلان الولايات المتحدة أنّها شنّت ضربة بطائرة مسيّرة، الأحد، استهدفت آليّة مفخّخة في كابل.فيما أفادت رويترز بأنن عدة صواريخ أطلقت على مطار كابل، الدولي لكن نظام دفاع صاروخي اعترضها.وقال مسؤول امريكي لوكالة رويترز، الذي […]

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