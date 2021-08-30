القضاء: السجن 7 سنوات لمسؤولين عراقيين في قضية فساد

2021/08/30 | 08:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر القضاء العراقي، الاثنين، حكماً بالسجن ضد مسؤولين اثنين في محافظة بابل، على خلفية ملفات فساد.

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وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2021)، أنه "أصدرت محكمة جنايات بابل حكمين بالسجن 7 سنوات لمسؤولين اثنين في ديوان محافظة بابل بعد اتهامهما بتلقي رشاوى".

وأضاف، أن "محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل لقاء تلقيه رشى من ممثلي إحدى الشركات لإنشاء جهاز مفراس حلزوني في مستشفى مرجان التخصصي".

وتابع، أن "المحكمة أصدرت حكما مماثلا لمدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة بعد إدانته في القضية نفسها"، لافتا إلى أن "الأحكام تأتي استنادا إلى أحكام القرار 160/ 2 /1 لسنة 1983".

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