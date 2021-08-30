انفجار قرب مطار كابول وتأكيد أمريكي لغارة “أحبطت هجوما”

2021/08/30 | 08:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد ناشطون أفغان ووسائل إعلام محلية بوقوع انفجار بمحيط مطار كابول، فيما أكدت الولايات المتحدة تنفيذها غارة استهدفت سيارة تقلّ “انتحاريين” من تنظيم الدولة.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أعمدة دخان تتصاعد من منطقة سكنية، غير بعيد عن المطار.وقال ناشطون في وقت لاحق إن طفلا قتل، على الأقل، فيما لم يتضح على الفور ما إذا …

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