“مايكروسوفت” تبلّغ آلاف الشركات بثغرة في نظامها

2021/08/30 | 08:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيانبّهت “مايكروسوفت” آلاف الشركات التي تتعامل معها من ثغرة في نظامها للحوسبة السحابية، عرّضت بياناتها للخطر خلال فترة طويلة من الوقت.ورُصدت هذه المشكلة قبل أسبوعين بمبادرة من شركة “ويز” المتخصصة في أمن المعلوماتية.وكتب مهندسو الشركة في مدوّنة، “تخيّلوا مدى تفاجئنا عندما تسنّى لنا النفاذ بالكامل إلى الحسابات وقواعد البيانات التابعة لآلاف الجهات …

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