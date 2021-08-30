2021/08/30 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ تسبب إعصار “إيدا” أكثر من مليون منزل وشركة دون كهرباء في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة.ووفقًا لموقع “poweroutage” الأمريكي، لا توجد كهرباء عند 1000809 أسرة في لويزيانا، أما في ولاية ميسيسيبي المجاورة، فكان أكثر من 40 ألف منزل بدون كهرباء.وضرب الإعصار الذي تم تقييمه من الدرجة الثانية، ساحل لويزيانا، أمس الأحد، […]

ظهرت المقالة بسبب “ايدا”..



انقطاع الكهرباء عن مليون منزل في أمريكا أولاً على الايام نيوز.

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