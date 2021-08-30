2021/08/30 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار “إيدا” القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.وصعدت العقود الآجلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط بعد اجتياح الإعصار “إيدا” خليج المكسيك المركز الخبري الوطني.

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