القضاء العراقي يصدر احكاما ضد مسؤولين حكوميين

2021/08/30 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، الاثنين، حكمين بالسجن 7 سنوات لمسؤولين اثنين في ديوان محافظة بابل بعد اتهامهما بتلقي رشاوى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، (30 اب 2021)، أن "محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل لقاء تلقيه رشى من ممثلي إحدى الشركات لإنشاء جهاز مفراس حلزوني في مستشفى مرجان التخصصي".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكما مماثلا لمدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة بعد إدانته في القضية نفسها"، لافتا إلى أن "الأحكام تأتي استنادا إلى أحكام القرار 160/ 2 /1 لسنة 1983".

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