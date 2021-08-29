بالفيديو.. لحظة اختطاف طفل أمام والدته في مصر

2021/08/30 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد تسجيل مصور، لحظة اختطاف طفل أمام والدته وفي وضح النهار من أحد محلات البقالة في دلتا النيل بمصر.

ويظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمون ومواقع مصرية، ويبدو أنه التقط بواسطة كاميرا للمراقبة، نزول شخصين ملثمين من سيارة وقيام أحدهما بأخذ الطفل عنوة لحظة خروجه من محل للبقالة، ثم قام بوضعه داخل السيارة بينما كان الطفل يحاول المقاومة.

وعندما لاحظت الأم اختطاف طفلها، حاولت الإمساك بالسيارة لكنها فرت بسرعة وسقطت هي على الأرض.

وذكرت صحف مصرية إن الواقعة حدثت على الطريق الدائري بين مدينتي المحلة والمنصورة في شمال القاهرة.

وقال موقع "البوابة" أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كثفت من جهودها فور إبلاغها بالحادث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين في أسرع وقت.

وأكد مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية لصحيفة الوطن أن المباحث الجنائية تمكنت من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة المستخدمة في الواقعة، وقالت إن الطفل يدعى "زياد" وعمره 8 سنوات، وفقا لموقع "الحرة".

A.A

اختطاف طفل في مدينة المحلة الكبري في وضح النهار 😑 pic.twitter.com/800Xmk9Qu7

— جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) August 29, 2021

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