تكريم السفيرة صفية السهيل ضمن مهرجان جمعية

2021/08/30 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

انطلقت فعاليات مهرجان تكريم المبدعين الذي تنظمه جمعية "كمبانيا" الاوروبية المتوسطية بالتعاون مع جمعية الصداقة الايطالية العربية ، في بلدة بينيفينتو الايطالية، باسم "جائزة مارتساني"، برعاية مجلس النواب ووزارة الخارجية الخارجية الايطالية، بالتعاون مع بلدية سان جورجيو دل سانيو.

وفي هذا الاطار، رحب نائب رئيس البرلماني والقيادي في حركة الخمس نجوم فابيو ماسيمو كاستالدي بمنح السفراء هذه الجائزة المميزة "التي تدل على أهمية الصداقة بين ايطاليا والدول المكرمة".

وقد كرم يوم السبت سفراء عملوا من أجل السلام والاستقرار في العالم، لاسيما الدور البارز في تطور العلاقات بين بلدانهم والبلد الصديق ايطاليا، حيث سيتم تكريم سفراء عرب وسفيرة أرمينيا لما قاموا به ويقومون به من أجل السلام والاستقرار

وضمن السياق ذاته أكد أنسو بارتسيالي رئيس جمعية كمبانيا في العاصمة الايطالية روما على أن تكريم السفيرة العراقية في روما السيدة صفية طالب السهيل بهذه الجائزة جاء لدورها في تطوير العلاقات وتعميق الصداقة بين ايطاليا والعراق.

واضا بارتسيالي في تصريح للوكالة الوطنية " عرفنا عن قرب السيرة الذاتية للسفراء المدعوين، حقا إنهم مميزون في عطائهم وعملهم الدؤوب لتطوير العلاقات بين بلدنا وبلدانهم، من منا لا يعرف سفيرة العراق صفية طالب السهيل وسيرتها الذاتية الغنية بالنشاطات والتضحيات، أو سفير سلطنة عمان احمد بن سالم باعمر الذي يعمل منذ سنوات لجمع شمل السفراء العرب من جهة ومن جهة ثانية العلاقة المتينة التي أنجزها بين مسقط وروما، ومن منا لا يعرف سفيرة الجامعة العربية في روما ولدى الكرسي الرسولي ايناس سيد مكاوي ابنة المرحوم الفنان العظيم سيد مكاوي، وهي التي تواكب وترعى نشاطاتها منذ سنوات وقد كرمناها العام الماضي، وتشاركنا اليوم بلقاءات مميزة.



كما نقيم عاليا دور سفيرة أرمينيا في ايطاليا تسوفينار هامبرتسوميان هذه الدبلوماسية الناشطة التي تعمل رغم كل الظروف التي عرفتها أرمينيا دون كلل.



كما دعونا مندوب الوكالة الوطنية طلال خريس تقييما لدور الوكالة الوطنية التي تنقل يوميا أخبار إيطاليا إلى العالم"".

تجدر الاشارة الى ان هذه الجائزة تعد من اهم الجوائز الرسمية التي تمنح لشخصيات كان لهم دورا كبيرا في رسم السياسات وتوطيد علاقات الصداقة ونشر السلام او من كان لهم اثرا واضحا في النشاط الادبي والثقافي والاعلامي , وعبر متابعون للشان السياسي ومنهم روبرتو رودجيرو عن هذا الحدث بوصفه الاهم وان تكريم السفيرة السهيل جاء في محله نظرا للدور الدبلوماسي الفاعل على الساحة الايطالية وفي منظمات الامم المتحدة العاملة في روما, وجاء منسجما مع نجاح قمة دول الجوار التي شاركت فيها 9 دول ومنظمات دولية واقليمية مما يوكد نجاح بغداد في جمع دولا متعددة كانت بينها مشاكل وخلافات لفتح مجال العمل المشترك في المحيط الاقليمي عبر الحوار بدلا من الصراعات.

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