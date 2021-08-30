رجال أعمال خليجيون يعتزمون إطلاق بنك إسلامي رقمي

2021/08/30 | 09:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاديعتزم رجال أعمال خليجيون إطلاق بنك إسلامي رقمي عالمي، في الربع الأول من العام 2022، برأس مال لن يتعدى 200 مليون دولار، وفق رئيس جمعية مصارف البحرين، الرئيس السابق لمصرف “البركة” الإسلامي، عدنان يوسف.وقال يوسف، الذي يقود جهود تأسيس البنك، في حوار مع فوربس الشرق الأوسط، إن السنوات العشر المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة …

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