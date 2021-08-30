مقتل اثنين من قادة عصابات داعش والقبض على آخر في ديالى

2021/08/30 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قتلت القوات الامنية اثنين من قادة عصابات داعش و القت القبض على آخر في ديالى.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان :" ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية قامت ، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ونتائج تحقيق ، بتنفيذ عمليات تطهير لاوكار عصابات داعش، استهدفت قيادات ارهابية في منطقتي ( جف عائشة ووادي الشاي ) شمال شرقي محافظة ديالى".واضافت :" ان العمليات اسفرت عن مقتل اثنين من قادة داعش والقاء القبض على آخر ، هو المسؤول عن الدعم للوجستي في هذه المناطق، وتم ضبط اسلحة ومعدات لعناصر داعش"، مبينة :" ان العمليات مازالت العمليات مستمرة لتطهير المناطق الاخرى ضمن قاطع المسؤولية " ./انتهى9

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