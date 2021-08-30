جنايات بابل: السجن 7 سنوات لاثنين من المسؤولين في المحافظة

2021/08/30 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدرت محكمة جنايات بابل حكمين بالسجن 7 سنوات على مسؤولين اثنين في ديوان محافظة بابل بعد ادانتهما بتلقي رشاوى.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان :" ان محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة اصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل لتلقيه رشى من ممثلي احدى الشركات لانشاء جهاز مفراس حلزوني في مستشفى مرجان التخصصي".واضاف :" ان المحكمة اصدرت حكما مماثلا على مدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة بعد ادانته في القضية نفسها"./انتهى9

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