2021/08/30 | 09:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلها من خطوة بيونغ يانغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/30 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلها من خطوة بيونغ يانغ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلها من خطوة بيونغ يانغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).