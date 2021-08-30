رويترز: منظومة دفاع أميركية تصدت لهجوم صاروخي استهدف مطار كابل

2021/08/30 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تم إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ، و لم يتضح ما إذا كان نظام الدفاع أسقطها جميعًا.

وأكد أن التقارير الأولية لا تشير إلى وقوع ضحايا أميركيين.

وذكر مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" أن ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلقت على مطار حامد كرزاي الدولي في كابل يوم الاثنين.

وأشار إلى أن نظام الدفاع "C-RAM" المصمم لحماية القوات البرية من الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون والمثبت في المطار، تمكن من اعتراض هذه الصواريخ.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس أصوات صواريخ عدّة تُحلّق فوق العاصمة الأفغانيّة صباح الاثنين، غداة إعلان الولايات المتحدة أنّها شنّت ضربة بطائرة مسيّرة الأحد استهدفت آليّة مفخّخة في كابل.

ولم يتّضح على الفور مكان سقوط تلك الصواريخ أو ما هي أهدافها، لكنّ إطلاقها يأتي في وقتٍ من المقرّر أن تسحب الولايات المتحدة آخر قوّاتها من البلاد يوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة فرانس برس، بسماع مراسليها، أصوات صواريخ عدّة تُحلّق فوق العاصمة الأفغانيّة صباح الاثنين، غداة إعلان الولايات المتحدة أنّها شنّت ضربة بطائرة مسيّرة، الأحد، استهدفت آليّة مفخّخة في كابول.

وشنّت الولايات المتحدة الأحد ضربة في كابل استهدفت آليّة مفخّخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار العاصمة الأفغانيّة مصدره تنظيم الدولة الإسلاميّة-ولاية خراسان.

وأوضح المتحدّث باسم القيادة المركزيّة الأميركيّة، بيل أوربان، أنّ "الضربة الأميركيّة الدفاعيّة" التي شُنّت الأحد بطائرة بلا طيّار من خارج أفغانستان، واستهدفت "آليّة في كابل للقضاء على تهديد وشيك لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان ضدّ مطار (حامد كرزاي) الدولي".

وأضاف "نحن واثقون من أنّنا أصبنا الهدف"، لافتاً إلى أنّ "انفجارات قويّة ثانويّة مصدرها الآليّة أظهرت وجود كمّية كبيرة من المتفجّرات" بداخلها.

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