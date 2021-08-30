مكافحة المتفجرات تكشف عن حصيلة ممارساتها خلال ال(72) ساعة الماضية

2021/08/30 | 09:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت مديرية مكافحة المتفجرات عن حصيلة ممارساتها خلال ال (72) ساعة الماضية.وبينت المديرية ان خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة المثنى تمكنوا من معالجة وابطال مفعول عبوة ناسفة على الطريق السريع باتجاه ناصرية_ديوانية، في وقت تمكن خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين من معالجة قنبرتي هاون عيار ٦٠ ملم من مخلفات داعش الاجرامية …

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