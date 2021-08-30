وزير الدفاع الروسي: أمريكا تركت أسلحة عالية الدقة بأفغانستان

2021/08/30 | 09:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، السبت، إن الولايات المتحدة تركت وراءها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.وقال شويغو في مقابلة مع قناة “سولوفيوف لايف”، التي تبث عبر “اليوتيوب”، إن بعض الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.وردا على سؤال حول …

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