المالية النيابية: قانون الخدمة المدنية يعمل على إيجاد حل لتوحيد رواتب الموظفين

2021/08/30 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، إن قانون الخدمة المدنية ومؤسساته يعمل على إيجاد حل لتوحيد رواتب الموظفين التي تعاني من فوارق كبيرة بين الوزارات، فضلا عن القضاء على الفضائيين ومزدوجي الرواتب.

وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة قد تعيد النظر في سلم الرواتب من خلال تفعيل دائرة الخدمة المدنية الاتحادية للقضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب"، مبيناً أن "هذا الأمر يخص الحكومتين الحالية والمقبلة ولكن يبقى السؤال هل تستطيع الحكومة فعل ذلك".

وأضاف أن "الحل يكمن بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم الرواتب، لكن المشكلة أن مؤسسة الخدمة المدنية المتمثلة بمجلس الخدمة الاتحادي ليس لديها ملاك بعد وتحتاج إلى ترتيب نفسها كونها حديثة وسيقع عليها عمل جبار إذا اخذتها الحكومة بجدية".

وتابع، "من خلال هذا القانون سيكون هناك توحيد لسلم الرواتب وتوحيد قوائم الموظفين في الدولة في سجل واحد، وهذا الأمر ليس بالقليل حيث سيتم اكتشاف مزدوجي الرواتب ومتعددي الرواتب والفضائيين".

وبشأن تأجيل نظر المحكمة بطعون الحكومة بخصوص الموازنة إلى أيلول المقبل، بين كوجر أن "هذا الأمر لن يعرقل الموازنة حتى إن كانت هذه الطعون مهمة وهي 12 فقرة ولكن باقي بنود الموازنة نافذة".

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