عصار ايدا يربك أسعار النفط العالمية

2021/08/30 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قلصت أسعار النفط مكاسبها المبكرة، الاثنين، متجاوزة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع التي وصلت إليها في وقت سابق من الجلسة، حيث أدى إعصار قوي اجتاح خليج المكسيك إلى إغلاق وإجلاء مئات منصات النفط البحرية.

وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.80 دولار للبرميل، وارتفع بأكثر من 11٪ الأسبوع الماضي تحسبا لتعطل إنتاج النفط.

وتحول النفط الأمريكي إلى مستوى سلبي وانخفض بمقدار 6 سنتات إلى 68.52 دولارًا للبرميل ، بعد أن قفز بما يزيد قليلاً عن 10٪ خلال الأسبوع الماضي.

قال فيفيك دار ، محلل السلع الأساسية في بنك الكومنولث الأسترالي: "ما زالت الأيام الأولى لمعرفة التأثير الكامل لإعصار إيدا".

وأضاف: "من المرجح أن تشهد المنتجات النفطية ، مثل البنزين والديزل ، ارتفاعًا حادًا في الأسعار بسبب انقطاع المصافي ، خاصة إذا كانت هناك صعوبات في إعادة تشغيل المصافي وخطوط الأنابيب".

على صعيد الإنتاج ، أوقفت شركات الطاقة أكثر من 95٪ من إنتاج الخام ، أو ما يعادل 1.74 مليون برميل يوميًا ، في خليج المكسيك الأمريكي بحلول يوم الأحد ، وفقًا لمكتب السلامة وإنفاذ البيئة ، حيث تتجه إيدا نحو منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وقالت هيئة التنظيم البحرية إن شركات النفط والغاز أخلت حوالي 300 منشأة بحرية ونقلت أكثر من 10 سفن حفر بعيدًا عن طريق الضرر.

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