بيت الوالي عمارة فريدة تستوجب الحفاظ عليها

2021/08/30 | 09:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعضهم يريده مركزاً فنياً وداد إبراهيم المشهد التراثي والمعماري للأبنية المتماثلة في منطقة القشلة يعيدنا الى ازدهار العمارة وتنوعها قبل اكثر من مائتي عام بابنيه تمثل ثكنات وبيوت ومراكز حكم ودوائر رسمية في منطقة تزخر بالتراث البغدادي.وأكثر ما يلفت النظر (بيت الوالي)، المبنى الذي تميز بجمال بنائه وعناصره المعمارية والهندسية المنتمية إلى المشهد والعمارة البغدادية ...

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