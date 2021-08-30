جراح يحزر أولية ميدالية فضية في طوكيو

2021/08/30 | 09:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم حافل للأثقال وسنتمتر واحد يحرم العراق من الذهب طوكيو – عمار طاهر/ موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضيةهشام السلمان/ موفد اللجنة البارالمبية: حقق العراق اول ميدالية ملونة في دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا في طوكيو خلال المدة من 24 آب ولغاية 5 أيلول المقبل عندما أحرز البطل جراح نصار الوسام الفضي في فعالية رمي الثقل ...

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