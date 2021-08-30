2021/08/30 | 09:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام اللجنة الأولمبيةحضر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد رعد حمودي ختام الدورتين التدريبية والتحكيمية للتصنيف التي أقامها الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو في قاعة المركز التخصصي للعبة.وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية بدور الاتحاد في إقامة هكذا دورات التي من شأنها الارتقاء بواقع اللعبة ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مبدياً إستعداد اللجنة الأولمبية لدعم جميع الاتحادات الوطنية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمودي يرعى ختام الدورة التدريبية والتحكيمية لاتحاد التايكواندو) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمودي يرعى ختام الدورة التدريبية والتحكيمية لاتحاد التايكواندو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).