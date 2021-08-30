كم دقيقة يجب أن تنظف أسنانك كل يوم؟ وما هي فرشاة الأسنان الأنسب لك؟

2021/08/30 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب أن يكون تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط جزءًا من روتينك اليومي.وذلك لأن تسوس الأسنان يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل بما في ذلك الخراجات والالتهابات في الجسم التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

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