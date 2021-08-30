تصريح من التربية حول نتائج امتحانات الطلبة

2021/08/30 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التربية، الاثنين، انها بصدد إعلان نتائج امتحانات مرحلة الثالث المتوسط خلال الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدون في تصريح تابعه NRT عربية (30 اب 2021)، إنه "سيتم انجاز عملية التدقيق خلال الأسبوع الحالي، ليتم إعلان النتائج مباشرة عبر مواقع الوزارة الرسمية حصرا"، داعيا الطلبة الى "عدم متابعة المواقع الوهمية التي تنشر نتائج خاطئة هدفها الربح المادي فقط".

وأرجع اسباب تأخر اعلان نتائج الثالث المتوسط، إلى "كثرة عدد الطلبة الممتحنين في الدور الأول، الذين بلغ عددهم نحو 650 ألفا، لاسيما بعد أن سمحت الوزارة للراسبين بأكثر من مادتين بالمشاركة بالامتحان، فضلا عن منحهم قرار العشر درجات".

وبين السعدون أن "عملية التدقيق تأتي لحصول الطلبة على حقهم في الاجابة وعدم ضياع جهدهم، فضلا عن أن الوزارة تعمل على ادخال وإعداد النتائج النهائية، كما أنها تراعي الظروف التي مروا بها خلال العام الدراسي وطبيعة الاسئلة لمساعدتهم"، مشددا على أن "اللجنة الدائمة للامتحانات في المديرية العامة للتقويم والامتحانات، تتابع عن كثب سير عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط".

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