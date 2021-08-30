شهود عيان على هجوم قرب مطار كابول: قتل عدة أشخاص بينهم أطفال

2021/08/30 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول جيران وشهود عيان بالقرب من موقع انفجارات يوم الأحد في العاصمة الأفغانية، كابول إن عدة أشخاص قتلوا بينهم أطفال.

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