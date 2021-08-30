مستشار الكاظمي يكشف امر مهم حول موازنة 2022 .. هل الوقت كافٍ لتمريرها؟

2021/08/30 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن “أمر مهم” في مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022.وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، ان ”هذه الموازنة ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل اذا ما بقيت سقوف الإنفاق أقل من العجز حيث ستكون حينها الالتزامات المالية أقل”.وأضاف “من واجبات الحكومة الحالية طالما هنالك فسحة من الوقت إعداد الموازنة حتى لو أراد مجلس النواب الجديد إبداء الملاحظات او إجراء التغييرات عليها”.وأشار صالح الى، ان “الظروف متغيرة وقد تظهر هنالك مفاجآت حيث اعتمدت على سعر نفط بـ ٥٠ دولار للبرميل وفقا لما أعلنته وزارة المالية”.وكان وزير المالية علي علاوي، أعلن الخميس الماضي عن إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022، وانها ستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء”.وأشار علاوي في تصريح صحفي الى ان “سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً أي 65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب وربما ستضيف لنا أوبك 450 ألف برميل لإنتاج العراق النفطي”.

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