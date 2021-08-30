2021/08/30 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد الامين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، اليوم الاثنين، القوى السياسية المشاركة في الحكومات المتعاقبة، وصاحبة الحجم البرلماني الاكبر في الدورات التشريعية السابقة، لفشلها في ادارة البلاد طيلة الاعوام الماضية.

وقال الزرفي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرامج الانتخابية طيلة الدورات السابقة كانت وهمية وعبارة عن حبر على ورق، وسرعان ما تم التنصل عنها، فهي عبارة عن برامج ضللت الشعب العراقي بوعود كاذبة".

وأضاف، ان "الحكومات المتعاقبة والاطراف السياسية المسؤولة عن تشكيلها والمشاركة فيها تتحمل تدخل دول اقليمية في الشأن العراقي وسوء إدارة الملف الامني والاقتصادي، واستشراء الفساد المالي والإداري".

وحمل الزرفي رئاسة مجلس النواب مسؤولية تراجع الاداء البرلماني خلال الدورة التشريعية الحالية، مبينا، ان "اداء البرلمان طيلة الدورات السابقة كانت دون المستوى المطلوب، اما الدورة الحالية فشهدت حالة من التواطؤ بين الرئاسة والحكومة ادى الى تراجع الدور التشريعي والرقابي".

وعدّ، ان "رئاسة مجلس النواب الحالي لم تكن موفقة في ادارة جلساته وشؤونه، وغير معنية بالاهتمام بالقضايا الأساسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتهم البرلمان والحكومة بالتواطؤ وتعطيل الرقابة والتشريع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتهم البرلمان والحكومة بالتواطؤ وتعطيل الرقابة والتشريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).