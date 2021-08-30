نائب قائد العمليات المشتركة يصل الى ذي قار

2021/08/30 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري الى محافظة ذي قار للاشراف على الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات في المحافظات الجنوبية ./انتهى9

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