خلاطي: زيارة عاشوراء لم تتسبب باية زيادة في اصابات كورونا

2021/08/30 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي انه لم تسجل اية زيادة ملحوظة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا بعد زيارة عاشوراء .وقال خلاطي في بيان صحفي :" بعد الزيارة المليونية في يوم عاشوراء ،كان هناك قلق لدى الجهات الصحية والحكومية من زيادة محتملة باصابات كورونا ، ولكن بعد مرور اسبوعين تقريباً على زيارة عاشوراء وتواجد ملايين الزائرين في كربلاء المقدسة ومن خلال متابعة دقيقة للموقف الويائي ، لم تسجل اية زيادة ملحوظة في اعداد الاصابات كما كان متوقعاً".واضاف: " ان اية زيادة قادمة ، اذا حصلت ، فان لها اسبابا اخرى بعد انتهاء الحد الاقصى لفترة حضانة الفيروس.ومع ذلك نجدد التأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاقبال على اللقاحات حيث ان الحالات الخاصة لايمكن تعميمها"./انتهى9

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